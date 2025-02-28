ВС РФ продвинулись на 3,5 км в Курской области за минувшие сутки

В приграничном районе Курской области ВС РФ продолжают продвигаться вперед высокими темпами. По сообщениям группировки войск «Север», российские военные прошли почти 3,5 км за сутки, и это несмотря на то, что ВСУ пытались совершить два прорыва государственной границы.