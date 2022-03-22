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Экономист объяснил, будет ли целесообразным заход в Крым крупных российских компаний

Экономист объяснил, будет ли целесообразным заход в Крым крупных российских компаний

flickr.com / Maxim Massalitin / CC BY-SA 2.0 Директор Института экономики КФУ им. Вернадского Виктор Реутов заявил в комментарии ФАН, что Крымский полуостров научился жить в условиях санкционных ограничений и сохранил экономическую стабильность.

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