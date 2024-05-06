Царица Тамара и «Золотой век» Грузии

М. Зичи. Шота Руставели преподносит свою поэму царице ТамареВ предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости знаменитой грузинской царицы Тамары, о её неудачном браке с изгнанным из Руси младшим сыном убитого князя Андрея Боголюбского и втором браке с Давидом Сосланом.