В России вступили в силу новые правила проверки лифтов

С 3 февраля 2025 года в России расширился список оснований для проведения проверки состояния лифтов Ростехнадзором, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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