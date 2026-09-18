В Московском регионе открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Московском регионе в 08:00. В России 18 сентября стартовал первый день выборов в Госдуму.
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