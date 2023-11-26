Украина ждет поставок американские радары Sentinel, что они опасны в зоне СВО Ирэн ОрлонскаяСогласно последним новостям, Украина выразила свое намерение получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel.
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