Совет Федерации рассмотрит представление Путина о снятии Кудрина с поста главы СП

Совет Федерации получил представление российского президента Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина от ранее занимаемой должности главы Счетной палаты, передает РИА Новости заявление главы комитета по финансам Совфеда Анатолия Артамонова.
Совет Федерации получил представление российского президента Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина от ранее занимаемой должности главы Счетной палаты, передает РИА Новости заявление главы комитета по финансам Совфеда Анатолия Артамонова.
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