Напольный «пингвин». Какой мобильный кондиционер выбрать на жару

Ситуаций, когда в помещении нельзя установить сплит-систему с уличным блоком, немало. Это может быть арендованное или ветхое жильё под снос, историческое здание с запретом вешать внешний блок на фасад, новостройка с ограниченным количеством корзин под компрессоры.
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