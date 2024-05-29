СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Коваленкова
    А я не поняла? Мы что в Таджикистане живем? Или у себя на родине!!!!Стало известно, к...
  • HotRS
    Казахстан под горячую руку, чтоле? Или легче писать, чем Таджикистан? Тогда чё не в Мали или в Непал?Стало известно, к...
  • Патриот Сусанин
    Кипит НАРОДНЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ ГНЕВ, но колокольцевы, матвиенки, володины, почему-то его НЕ СЛЫШАТ, НЕ ЧИТАЮТ и ПРОСТО В...БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...

ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BaTaNya BaTaNya
То есть разницу между полицией и милицией вы не знаете? Печально
Ответить
3 час.
Генрих
Это ж сколько материальных средств попилить можно на переименованиях???
Ответить
1 час.
Владимир Иванов
Да Медведев за 20лет много начудил!!
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх