Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.
ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BaTaNya BaTaNya
То есть разницу между полицией и милицией вы не знаете? Печально
Ответить
3 час.
Генрих
Это ж сколько материальных средств попилить можно на переименованиях???
Ответить
1 час.
Владимир Иванов
Да Медведев за 20лет много начудил!!
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии