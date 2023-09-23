БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сидельца» Навального готовят на обмен?

«Сидельца» Навального готовят на обмен?

Владимирского заключенного могут включить в «тюремную» сделку Светлана Гомзикова Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин В многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией могут включить российских оппозиционеров, в том числе основателя ФБК* Алексей Навального.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Зачем попусту болтать языком и вводить население в заблуждение! Никто его менять не собирается, сдохнет в нашей тюрьме! Такие мрази не имеют права жить там где они захотят. он предал не Путина, он предал Родину и вел в стране подрывную деятельность!
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Никакого обмена, пусть сидит!!!
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3 час.

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