«Сидельца» Навального готовят на обмен?

Сергей Oблезов

Зачем попусту болтать языком и вводить население в заблуждение! Никто его менять не собирается, сдохнет в нашей тюрьме! Такие мрази не имеют права жить там где они захотят. он предал не Путина, он предал Родину и вел в стране подрывную деятельность!