В США могут увеличить военную помощь ВСУ для операции в Курской области

Речь идет об увеличении бронетехники и ускорении поставок боеприпасов. Все это должно помочь Украине «окопаться и защитить себя» в Курской области24 августа издание The Washington Post опубликовал материал, в котором говорится о возможной корректировки помощи Украине.
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