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Царьград

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В Пулково продлили ремонт у первой линии вылета до 19 октября

В Пулково продлили ремонт у первой линии вылета до 19 октября

Ограничение на въезд к первой линии отправления на третьем этаже аэропорта Пулково будет действовать до 19 октября включительно.

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