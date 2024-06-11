«Допрыгались?»: Путин приказал привести тактическое ядерное оружие в боевую готовность — войска в Белоруссии ждут отмашки

Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил, в ходе которых будет отработано совместное применение нестратегического ядерного оружия (ТЯО) с Белоруссией для защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
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