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«Допрыгались?»: Путин приказал привести тактическое ядерное оружие в боевую готовность — войска в Белоруссии ждут отмашки

«Допрыгались?»: Путин приказал привести тактическое ядерное оружие в боевую готовность — войска в Белоруссии ждут отмашки

Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил, в ходе которых будет отработано совместное применение нестратегического ядерного оружия (ТЯО) с Белоруссией для защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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