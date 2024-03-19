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100 величайших R&B песен 21 века - 6

100 величайших R&B песен 21 века - 6

Знакомитво с лучшими песнями  R&B продолжается сегодня преодолеем половину пути, начало  ЗДЕСЬ , часть 2  ЗДЕСЬ ,  часть 3  ЗДЕСЬ , часть 4  ЗДЕСЬ ,  часть 5  ЗДЕСЬ ,      50    The Internet, ‘Special Affair’ - 2015   На своем третьем альбоме, Ego Death, R &B-коллектив the Internet, связанный с Odd Future, перешел от насыщенных вибрациями экспериментов своих ранних пластинок к более сильным и странным вибрациям, с неожиданными зацепками, появляющимися повсюду.

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