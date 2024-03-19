100 величайших R&B песен 21 века - 6

Знакомитво с лучшими песнями R&B продолжается сегодня преодолеем половину пути, начало ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ , часть 3 ЗДЕСЬ , часть 4 ЗДЕСЬ , часть 5 ЗДЕСЬ , 50 The Internet, ‘Special Affair’ - 2015 На своем третьем альбоме, Ego Death, R &B-коллектив the Internet, связанный с Odd Future, перешел от насыщенных вибрациями экспериментов своих ранних пластинок к более сильным и странным вибрациям, с неожиданными зацепками, появляющимися повсюду.