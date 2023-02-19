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Власти КНР отказались следовать указаниям США по поводу отношений с Россией

Власти КНР отказались следовать указаниям США по поводу отношений с Россией

Правительство Китая не станет мириться с попытками Соединённых Штатов Америки оказать влияние на российско-китайские отношения, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.

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