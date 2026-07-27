Под Анапой любители острых ощущений прыгают с высокой заброшки и снимают себя на камеру

Под Анапой любители острых ощущений прыгают с высокой заброшки и снимают себя на камеруРоупджампинг — экстремальный спорт, представляющий собой прыжок с высокого объекта со сложной системой амортизации из верёвок.
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