Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

Под Анапой любители острых ощущений прыгают с высокой заброшки и снимают себя на камеру

Под Анапой любители острых ощущений прыгают с высокой заброшки и снимают себя на камеру

Под Анапой любители острых ощущений прыгают с высокой заброшки и снимают себя на камеруРоупджампинг — экстремальный спорт, представляющий собой прыжок с высокого объекта со сложной системой амортизации из верёвок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии