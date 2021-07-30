Зюганов заявил о полном развале «Единой России». «Даже члены ЕР не будут за нее голосовать»

Любопытно, однакоПолитикаЗюганов заявил о полном развале «Единой России». «Даже члены ЕР не будут за нее голосовать» Партия «Единая Россия» полностью исчерпала себя за последние пять лет — она уже не работает так эффективно, как раньше.Вернуться к статье10118НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВ Сети есть много комментариев за КПРФ ,Грудинина ,Бондаренко ,Платошкина ,а за партии врагов коммунистов и их лидеров -никого нет ,даже кремлеботам за едроссов не платят . Им платят только за злобствование ПРОТИВ коммунистов и их сторонников . Так что ,по комментариям ЗА ,в Сети на выборах в Госдуму победила КПРФ .Евгений НатесовКто где платит кремлеботам? Куда обратиться за денюжкой?БагираБагираА в Госдеп, иуда безмозглый..Евгений НатесовМне, ярому путинцу, Госдеп не заплатит. А ты что такой быдлятина?Александр Симаков99,99 % граждан России не сидят в сети. А потому можете побеждать сколько угодно , в сети. И даже можете Зюганова президентом избрать, тоже в сети.Зайцев Виктор Зайцев ВикторПшепрашен, пани, но...я полистал Вашу страницу. Жаль, что так и не нашёл Вашего возраста. А это весьма важно для понимание того, о чём я скажу далее. Меня очень "зацепила вот эта ваша цитата:"Какого только злобного ,трусливого бреди ни придумало враги коммунистов для оправдания захвата ими СССР с целью разграбления страны ,ограбления и геноцида народа . Этим они сами доказали ,что захватили СССР с преступными целями . Разве будет люди ,которые захватывают свою страну ради блага страны и народа ,трусливо сваливать на других ответственность ?"(дословно ваше). Возраст... Я в общем-то "жентельмен" и по своему и образованию, и по воспитанию и даже по национальному признаку (я баварский немец из Советской России-СССР), знаю что у дамы про возраст спрашивать это признак mauvais ton(с фр. "дурной тон"). Но только не в данном случае. С официальной даты развала СССР (1991 год), прошло больше ТРИДЦАТИ ЛЕТ. Хотя разваливать Советский Союз начал ещё...ХРУЩЁВ. Когда МНЕ было то всего ПЯТЬ лет. Потом процессы уничтожения Советской РОССИЙСКОЙ Империи, которую к слову выстроил СТАЛИН, несколько не только сбились, но даже где-то был возврат к реальному социализму, полусталинской модели. Эту эпоху отчего-то признано называть "эпохой застоя". Хороший застой. Первые в космосе, в балете, масса возможностей реализоваться (я репрессированный Хрущёвым советский немец, так что знаю о чём говорю, потому как при НЁМ, Хрущёве, я бы не смог стать тем, кем стал при Брежневе. Высшее военно-политическое при "золоте" этого достаточно для Вас? При так и не отменённым Постановлением ВС СССР №58 от 1955 года.)И вот приходит 1987 год и...процесс развала СССР набирает НОВЫЕ темпы и новые окраски. Сколько Вам было годков в 1987? Я, например был уже майором, кадровым в общем-то военным политработником и начальником с правами командира отдельной части, член КПСС с номером 17208007. Вы не забыли КТО я по происхождению,(я ещё и потомок фрайхерров),что в общем-то не особо приветствовалось в СССР, плюс репрессированный дед (тоже кадровый военный перешедший на сторону коммунистов в 1917 году). Я это к тому, что после романтической встряски от начала "перестройки", достаточно оперативно (уже к концу 1988 года),осознал...Как там говорил герой Алена Делона-"Здесь воняет!". А уже в 1989 году окончательно уверовал СТРАНУ, Советский Союз ОСОЗНАННО РАЗРУШАЮТ. А кто это делал? Кто стоял у "штурвала" этого процесса? ЦРУ? МИ6? Немецкое АНБ? Это делало ВЫСШЕЕ руководство КПСС, кстати при участии нынешнего партайгеноссе КПР товарища Зюганова заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС (c 1988 года так назывался бывший отдел агитации и пропаганды, который возглавлял Александр Капто). Делегата XXVIII съезда КПСС (июнь 1990 года).Где-то с конца 1988 года начались "экономические реформы" именно в сфере УПРАВЛЕНИЯ промышленностью и сельского хозяйства, с подготовкой через кооперативное движение, к ПРИВАТИЗАЦИИ этих самых предприятий экономики. Кто ВОЗГЛАВЛЯЛ все эти процессы? Агенты Ротшильда и Рокфеллера?Это делала партноменклатура КПСС от промышленности и сельского хозяйства. Про коммерциализацию ВЛКСМ (комсомол)я уже и не говорю. Сплошные "гайдарчики и чубайсики".(Кстати папА Чубайса меня учил партполитработе в моём ВВУЗликбезе.) Вы вправе задать вопрос А ЧТО ТЫ делал? Нет, я не молчал в своём отдалённом гарнизоне. Я даже чуть не положил партбилет на стол, за своё выступление на партконференции 40-й армии. Но дело не во мне или таких как я, из того времени. Дело в другом. Желаете РАЗРУШИТЬ ТЕПЕРЬ РОССИЮ? Голосуйте за представителей КПРФ. Это будет тоже самое, что было в конце 80-х по принципу: "Те же яйца, только вид сбоку!". Только на этот раз уже для самой России. И я это могу обосновать "на раз". Мадам! Я работал куда как по важнее вопросам аналитики и рекомендациям. От них зависела сама жизнь наших ребят "за речкой". И поверьте (поднимите статистику) нужный результат был. КПРФ это совсем не КПК. А товарищ Зю совсем не Дэн Сяопин. К тому же ещё и трус и приспособленец. Про выборы Президента России в 1996 году рассказать? В моей профессии "бывших" не бывает!Александр ПавловАлександр ПавловОбратись к примеру ко мне. "Денюжек" не обещаю, но эквивалент гарантирую.Валентина ЛОпять озверина обпилась?GooDwinНапрямую к Пригожину на фабрику троллей. Он не откажет.Евгений НатесовАдрес?Владимир СергеевВладимир СергеевГусЕнаВы там отовариваетесь?:)))GooDwinПоделиться?)))ГусЕнаНет. Презираю халяву.GooDwinПрезираешь и пользуешься?Татьяна БраунЗюганов взял на себя миссию оракула за всех.ГусЕнаТрепло он знатное...БагираЗюганов пусть за своей партией смотрит, - одни олигархи, трепачи и навальнисты типа Грудинина, Бондаренко и Рашкина. Ведь посмешищем стали в народе, но хвост трубой. Просрали страну и теперь рвутся к России на готовое - дайте им порулить, все отнять и поделить.РАИСА То (К-а)А есть еще что поделить? До них поделили.Владимир СергеевА что ЭТИ создали??ГусЕнаТебе поездки на КанарыГМГеоргий МихалевВ кандалы Зю и гнать его пешим строем на каторгу.SamariumСкоро переименуют... как это было с " Наш дом-Россия"....AIAlex ImenВсе будет так, как предрешено.Леонид АлексеевА уж как коммуняки себя дискредитировали!!!И тем не менее упорно лезут со своими свиными рылами во власть. Фигвам!Всё равно в ЕР наиболее адекватные люди и потому будем голосовать за них!Остальная орава партий просто клоуны!!!АСАлександр СергеевВООБЩЕ, что происходит !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.Владимир СергеевГусЕнаПлатошкина в сад!Владимир СергеевGooDwinГусЕну в пруд!ГусЕнаПойдет:)ВиталийВ первую очередь про Грудкина. Как всегда, ложная информация. Эго беда - скрыл заграничные богатства, а не отсутствие документов каких либо. Теперь о главном партийце. Не позорь КПСС, где ты был пятым помощником седьмого заместителя обкома (утрирую, но примерно так). Не рождён быть первым, поэтому и нет расцвета в нынешней партии.ВВасилийКогда Зю продал свою победу, он гордо заявил - "... буду в здоровой оппозиции правящему режиму".ВиталийНо какая-то польза должна быть от наличия партии в жизни страны? Для чего они существуют? Этот вопрос все движения качается. Просто живут, как нахлебники, изображая свою важность, не более. Многопартийность - это многовекторная направленность деятельности в первую очередь. В реалии просто болтология. А перед выборами - помойные выкидыши.Александр ПавловВообщем, идет всеобщее задурманивание сознания элетрората, выгодное правящей партии.Александр СимаковЕдиная Россия разваливается, зато КПРФ собирается, с миру по нитке. Зюганов уже и верующих подтягивает своей "верой в бога", Навальнята за отсутствием объекта почитания и ввиду заигрывания с ними КПРФ, тоже будут за неё голосовать. Все колхозники тоже "За Грудинина". Новые социализмята тоже туда же. "Левые" левые всех стран объединяются! Вот только подписчиков Бузовой пока не удалось втянуть в сферу влияния КПРФ, Бузова будет за Прилепина агитировать. Да и так-то электората у КПРФ набирается, могут смело рассчитывать на победу на выборах в Думу. Если Единая Россия, как говорит Зюганов, развалится.ИСИгорь СнетковНу а ты сам за кого?За белых,за красных?ИСИгорь СнетковНу а ты сам за кого?За белых,за красных?Александр ПавловДа нет ни "былых" нет и "красных", есть всеох...евшая буржуазия в любых сочетаниях.ИСИгорь СнетковЭта всеох...евшая буржазия устроила геноцид своему народу,и все равно в сентябре надо чего нибудь пробовать,хуже уже не будет.Александр Павлов«Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!»ИСИгорь СнетковМожет быть и такое,не отрицаю.Александр СимаковКрвсные ясно - Зюганов, а белые кто?Александр ПавловХуже будет, а пробовать бесполезно, нужно начинать с начала и еще более жестко, потому как слишком много времени и возможностей им дано для укрепления своих позиций.ИСИгорь СнетковДля этого нужен лидер.Александр ПавловНужен. Но на горизонте его нет.Константин ЗаболотныйВы абсолютно правы!!! Ни за Зюгановым,ни ,тем более за Грудининым( до сих пор не врублюсь какими такими положительными качествами отличается просто капиталист от капиталиста-коммуниста) ни за другими,замечательно устроившимися по жизни в Думе, коммунистами идти на баррикады и умирать за их безбедную жизнь и превелегии нет никакого желания. Тем более,за Зюганова,который выиграв выборы у Ельцина САМ и подарив ему власть предал народ,надеявшийся на перемены и изменение курса. КПРФ давно уже из партии авангарда рабочего класса,трудового крестьянства и интеллигенции превратилась в соглашательскую партию американского типа-болтунов и демагогов.Константин ЗаболотныйВы абсолютно правы!!! Ни за Зюгановым,ни ,тем более за Грудининым( до сих пор не врублюсь какими такими положительными качествами отличается просто капиталист от капиталиста-коммуниста) ни за другими,замечательно устроившимися по жизни в Думе, коммунистами идти на баррикады и умирать за их безбедную жизнь и превелегии нет никакого желания. Тем более,за Зюганова,который выиграв выборы у Ельцина САМ и подарив ему власть предал народ,надеявшийся на перемены и изменение курса. КПРФ давно уже из партии авангарда рабочего класса,трудового крестьянства и интеллигенции превратилась в соглашательскую партию американского типа-болтунов и демагогов.ГусЕнаПадлов опять решил Родину по частям за окорочка буша продавать? И ты туда же?СергейКак только стало меньше возможностей воровать...и партия стала разваливаться..ИСИгорь СнетковПо моему у них сейчас самый пик воровства,мелкие сошки сидят на золотых унитазах.Дмитрий Демочкинну тут старая проститутка права!Александр ПавловМля, вот я 61-го года, кому как не мне в числе подобных, предъявлять советской власти за две репрессии моих предков! Но будь возможным воскресить сейчас Сталина, я бы две руки и две ноги поднял бы за это. Даже ценой себя. Для грядущего человеческого поколения, а не биороботов. Это уже всё остоебенило!!!Александр СимаковМля, как легко предлагать себя в жертву ничем не рискуя. Тебе мало двух репрессий твоих предков? Или ты рассчитываешь, отдав свою жизнь в обмен на Сталинскую, избежать третьей? Наивный, третья репрессия твоих детей или внуков настигнет.Александр ПавловНе обольщайтесь, репрессии и при нынешней власти уже набирают обороты, и это только начало.Евгений НатесовАлександр Павлов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ПавловДа тебя дебила никто всерьёз давно уже никто не воспринимает, не тужься, дристун.Владимир СергеевГусЕнаПричем, как выясняется, у Падлова в роду все подонки...Евгений НатесовЗануда в том, что пиндоскиешлюшки боятся моих ответов?Владимир СергеевДа кто боится твоих тупых ответов... Тут любой дурак заранее знает все твои ответыЕвгений НатесовТвой "Комментарий скрыт".ММосквичНе надо выдавать желаемое за действительное. ЕР - партия номенклатуры, а ее развелось ныне куда более, чем при Советах, да плюс обслуга и те, кто от нее зависит, а ведь достойных конкурентов этой партии ЖиВ не видно.Александр КульковЗюганов душка! Я балдею от него! Это наше счастье, что им достался такой лидер!Александр СимаковКому "им"? И почему Зюганов достался им, а счастье - Вам? Может быть Вы потому и счастливы, что Зюганов не ваш лидер?Ночной кошмарЗюганов таким образом сам себя утешает, потеряв деньги Грудинина...)))Василий ИвановичЗюганов, чей КрымРинат БесфамильныйДа мечтать не вредно....Александр ЛисовскийА когда это ЕР была партией . Это путинское ОПГ . Из почти двух десятков депутатов сбежавших на Запад в последнее время, в свои заранее приобретённые вотчины , почти все из ер.Александр СимаковНе два десятка, а всего девять депутатов и один сенатор. . Из них один беспартийный - Пугачёв, два от ЕР - Юревич и Максакова, три от КПРФ : Бессонов, Паршин, Пономаренко и четыре от Справедливороссов: Самиев, Митрофанов, Пономарёв и Михеев. Ври да не завирайся, мил человек.Евгений НатесовВ процентном отношении от ЕР в разы меньше чем от других партий.Александр ЛисовскийИнтересно откуда информация ( наверно с нашего интернета ) ? Я брал её с АИФ , который в наших СМИ занимает 1 место по доверию . Помню некоторых просто по памяти - это уехавший в Лондон почти с млрд д. бывший руководитель банка " Открытие "Б. Минц ( задним числом исключён из ЕР и Бородин тоже прихвативший миллионы баксов , и тоже исключённый Пугачёв , и Илья Юров и др. Всех их исключили из партии задним числом , как делали это в КПСС перед судом. Уезжают те кто тут наворовал . Откуда это могут быть коммунисты ? За каждым их шагом следят наши органы .Александр СимаковПеречисленные Вами персонажи НЕ БЫЛИ ДЕПУТАТАМИ, а являлись просто членами ЕР. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы же в предыдущем комментарии делаете акцент на том, что все сбежавшие - депутаты.Леонид ПопивнякУж Саратовских то "товарищей" что Рашкина ...что Бондаренко вся область знает.....)))))Евгений НатесовАлександр Павлов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовАлександр Лисовский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Владимир СергеевСтарая натесовская **Запевалочка** Про пиндошлюшек.. **Патриот ** Ничего не скажешь..Евгений НатесовА что не так?Владимир СергеевЕвгений НатесовЗануды это те, кто от трусости загоняет в ЧС.Александр ЛисовскийНе стоит вступать в спор с этим уродом . Он скорее всего жертва неудачного аборта.Ritchie Blackmoreнатёсова неопределённого пола. Скорее ОНО. И уж, явно, не мужского.ВиджайОпять ер подделают бюллетени мертвых душ и победят.а КПРФ так и будет балдеть за счёт нихЕвгений НатесовБред. Сейчас выборы фальсифицировать невозможно.Александр ЛисовскийНе понятен смысл этого комментария . Ну да ладно . По подсчётам специалистов подделать можно не более 10 - 15 % бюллетеней. У коммунистов во всех округах есть свои люди на выборах и они следят за процедурой . Всё дело в избирателях . Даже на этом сайте пенсионеров , есть довольно много людей которые уже давно зомбированы холуйскими власти СМИ и будут голосовать за эту власть . Есть так же и просто олухи , которые будут голосовать за другие партии , которые не пройдут , а значит это голоса ер , ну и третья категория примитивов , которые проголосуют за жирика.ВиджайВы в этом уверенны.уже 21 год?вячеслав рюминСделают, можешь не сомневаться. За счет силовиков, чиновников и госкомпаний.Евгений НатесовКак?Ritchie BlackmoreИДИОТКА. Ярко выраженная ИДИОТКА.ВВасилийУ России нынче только 2 пути, "ЕР или КПРФ", один хреновый - другой очень плохой. У других мелких партий просто нет шансов поодиночке.Евгений НатесовВасилий трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр СимаковВ КПРФ вроде бы тоже не все гладко, как бы и она не развалилась.Евгений НатесовАлександр Лисовский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ritchie BlackmoreДУРИЩА натёсова, тебе леденцы принесли санитары. Соси и радуйся.Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...АСАлександр СергеевВООБЩЕ, что происходит !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.Ritchie BlackmoreВы попутали всё, что только можно. Наверное, хлебнули лишку + вакцина. Вот и результат-потерялись в понятиях.Комментировать
Свежие комментарии