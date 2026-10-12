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Пункт-А

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В Астраханские отели теперь можно заселиться без паспорта

В Астраханские отели теперь можно заселиться без паспорта

Бумажного – его заменит электронная версия. В Астраханской области в отели теперь можно заселяться с помощью национального мессенджера МАХ.

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