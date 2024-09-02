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"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

Разлет пакета Вампира на максимальном расстоянии, очень большой. Стрелять из него прицельно невозможно, если только цель не определяется по такому принципу: попадите в город, именно так и поступает хохол.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Свет и еда у врага будут - Россия обеспечит. В этом году Россия поставила газа  в ЕС больше, чем США.
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10 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Мы же добренькие, всех напоим, накормим, пропишем, устроим и в сады и в школу, а коренное население в платных садах и школах и лечится платно, в поликлинику страшно ходить, заразу подхватить…Братский народ…
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5 час.

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