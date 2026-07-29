Владимир Кубышко поздравил выпускников Санкт-Петербургского университета МВД России с успешным окончанием обучения

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров Санкт-Петербургского университета МВД России.
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