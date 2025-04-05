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Консейсау про 2:2 с «Фиорентиной»: «Милан» совершал невынужденные ошибки. Первые 25 минут были ужасны. Другая проблема – реализация»

Команды сыграли вничью в 31-м туре Серии А – 2:2. «Россонери» пропустили дважды в первые 10 минут. «Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне.

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