Алтайские аграрии приступили к полевым работам

Виктор Томенко рассказал, что сельхозпроизводители уже получили порядка 1,1 млрд рублей господдержки Аграрии Алтайского края понемногу приступают к весенним полевым работам, сообщил губернатор Виктор Томенко.
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