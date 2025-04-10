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ЛЭТИ: создана компактная антенна для обеспечения связи на протяжении Севморпути

ЛЭТИ: создана компактная антенна для обеспечения связи на протяжении Севморпути

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. Ульянова Ленина (ЛЭТИ) создали компактную и быстровозводимую антенну для обеспечения беспроводной связи на территории Арктики и прибрежных территорий Севморпути.

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