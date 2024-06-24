В Алексеевском районе провели мемориально-патронатную акцию

В Алексеевском состоялась мемориально-патронатная акция, посвященная Дню памяти и скорби. В ней приняли участие представители управы района, администрации муниципального округа Алексеевский и Совета депутатов, общественные советники, активисты Совета ветеранов, курсанты Академии МЧС, представители Молодёжной палаты и жители нашего района.