В Алексеевском районе провели мемориально-патронатную акцию

В Алексеевском состоялась мемориально-патронатная акция, посвященная Дню памяти и скорби. В ней приняли участие представители управы района, администрации муниципального округа Алексеевский и Совета депутатов, общественные советники, активисты Совета ветеранов, курсанты Академии МЧС, представители Молодёжной палаты и жители нашего района.
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