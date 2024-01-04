Власти Латвии подтвердили планы по выдворению россиян

Депортация из Латвии, согласно уточненным данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны, грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования обновленного закона об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания, передает «РИА «Новости» со ссылкой на публикацию латвийских СМИ.