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Власти Латвии подтвердили планы по выдворению россиян

Власти Латвии подтвердили планы по выдворению россиян

Депортация из Латвии, согласно уточненным данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны, грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования обновленного закона об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания, передает «РИА «Новости» со ссылкой на публикацию латвийских СМИ.

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