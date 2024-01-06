Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • M T
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Японскую пенсионерку нашли живой под завалами спустя 120 часов после землетрясения

Японскую пенсионерку нашли живой под завалами спустя 120 часов после землетрясения

Японские спасатели нашли живого человека в городе Судзу префектуры Исикава, продержавшегося более 120 часов после того, как он оказался погребен под обломками собственного дома из-за серии мощных землетрясений.

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