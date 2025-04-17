БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Модест
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Владислав Шурыгин. «Джи» и «кжи»: почему солдаты ВСУ так яростно и отчаянно сражаются

Владислав Шурыгин. «Джи» и «кжи»: почему солдаты ВСУ так яростно и отчаянно сражаются

«Свои против своих» — в ВСУ убили офицера за попытку сдаться в плен. Солдаты ВСУ расправились с офицером, который вел переговоры о добровольной сдаче в плен российским силам.

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