Бывшая участница «Дома-2» ждёт ребенка от арестованного Промеса

Девушка не собирается требовать алименты с футболиста.фото: spartak.com--> Семья участницы телешоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что она ждёт ребёнка от футболиста «Спартака» Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.
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