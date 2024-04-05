Бывшая участница «Дома-2» ждёт ребенка от арестованного Промеса

Девушка не собирается требовать алименты с футболиста.фото: spartak.com--> Семья участницы телешоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что она ждёт ребёнка от футболиста «Спартака» Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.