FT: Еврокомиссия ради Венгрии готова ввести аудит помощи Украине

Global Look Press/Lex Flores/Keystone Press Agency Еврокомиссия готова уступить требованиями Венгрии и ввести ежегодный аудит средств для Киева, чтобы добиться от нее одобрения выделения очередного пакета финансовой помощи Украине в 50 миллиардов евро, пишет Financial Times.
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