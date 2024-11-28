ТАСС: причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью Кашину*

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении правнучки летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой* — стало ее интервью, которое она дала журналисту Олегу Кашину*, признанному иностранным агентом.
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