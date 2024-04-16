Недостаток инвестиций в горнодобывающий сектор ставят под угрозу возможность энергетического перехода Об этом на конференции Ecosperity в Сингапуре заявил председатель Rio Tinto Доминик Бартон.
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Недостаток инвестиций в горнодобывающий сектор ставят под угрозу возможность энергетического перехода Об этом на конференции Ecosperity в Сингапуре заявил председатель Rio Tinto Доминик Бартон.
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