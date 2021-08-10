Елена Панина: КНР постепенно усиливает информационное давление на США

МОСКВА, 10 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Очередная публикация в китайской газете Global Times посвящена версии лабораторного происхождения коронавируса COVID-19: «Наряду с печально известной лабораторией Форт-Детрик, биологическая лаборатория Университета Северной Каролины (UNC) в Чапел-Хилле, возглавляемая известным экспертом по коронавирусу в США Ральфом Бариком, стала объектом общественного подозрения в поисках происхождения COVID-19, и многие наблюдатели указывают на её низкую безопасность и нежелание исследователей выступать публично».