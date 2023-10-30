Проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке поступил в Госдуму

Проект обращения к ООН, межпарламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта внесли на рассмотрение в Госдуму.
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