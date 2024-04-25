Жива ли Миро? Друзья не верят в смерть блогера, а ее мать уехала в Штаты и исчезла

Яркая и провокационная жизнь блогера Лены Миро внезапно оборвалась трагическим событием. Известная блогерша, которую называли сердцеедкой и скандалисткой, в последние два года заметно уменьшила активность в своем блоге, а затем внезапно исчезла из онлайн пространства.
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