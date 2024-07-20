Следующему поколению BMW X5 полностью переделают дизайн

BMW X5 готовится к выпуску совершенно новой модели, которая, вероятно, увидит свет в следующем году. Просочившиеся шпионские фотографии, сделанные британским сайтом «AutoExpress», дают первое представление о том, чего ждать от этой модели.
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