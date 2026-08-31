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Царьград

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Vogue: Мэйси Уильямс призналась в обращении к ведьме ради роли

Vogue: Мэйси Уильямс призналась в обращении к ведьме ради роли

Актриса из сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс призналась корреспонденту Vogue в Instagram (запрещен в России) о неудачной попытке использовать темные силы ради роли.

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