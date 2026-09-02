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Школьники Алтайского края могут принять участие в олимпиаде "Будущее технологий"

Школьники Алтайского края могут принять участие в олимпиаде "Будущее технологий"

В 2025 году на всероссийскую кейсовую олимпиаду "Будущее технологий" подали 6,7 тыс. заявок из 88 регионов России Фонд развития Физтех-школ и компания RWB объявили о старте второго сезона олимпиады "Будущее технологий" для школьников 8–10 классов и студентов первого курса колледжей.

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