Тренер СКА Ротенберг заявил, что в клубе не будут комментировать судейство

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после поражения от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что не будет касаться темы судейства, передает РИА Новости.
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