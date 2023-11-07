Тренер СКА Ротенберг заявил, что в клубе не будут комментировать судейство

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после поражения от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что не будет касаться темы судейства, передает РИА Новости.