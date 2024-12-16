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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор Павел Малков оценил новое назначение Владислава "Струны" Головина

Губернатор Павел Малков оценил новое назначение Владислава "Струны" Головина

Комментируя решение о включении Владислава Головина в Высший совет партии, губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что он - именно тот человек, который уже доказал свое желание и умение делать все для блага России и ее народа.

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