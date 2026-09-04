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Как устранить подкапывание со сгона на отоплении

Как устранить подкапывание со сгона на отоплении

Подкапывание со сгона на системе отопления — одна из самых распространённых и неприятных проблем, с которой сталкиваются как домашние мастера, так и профессиональные сантехники.

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