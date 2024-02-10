Новый бизнес-седан Geely с начинкой Volvo: фото без камуфляжа

Минпромторг Китая раскрыл сведения о Lynk & Co 07 — восьмой модели в портфолио компании. «Дочка» Geely планирует выпустить среднеразмерный седан: по предварительным данным, новинка унаследует шасси и заряжаемую гибридную силовую установку EM-P у кроссовера Lynk & Co 08.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии