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МОСИНФОРМ

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Врач Беляева: «Московский чекап» помогает не допустить развития проблем со здоровьем

Врач Беляева: «Московский чекап» помогает не допустить развития проблем со здоровьем

Дефицит движения и сидячий образ жизни могут стать причинами скрытых сбоев организма, выявить и предотвратить которые можно с помощью своевременной диагностики по программе «Московский чекап».

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