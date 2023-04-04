Владимир Рогов рассказал, что ВСУ участили удары по Мелитополю, готовясь к наступлению на запорожском направлении

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что украинские военные стали чаще наносить удары по Мелитополю, готовясь таким образом к наступлению на Запорожском направлении.
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