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Дивеев о «Зените» и 2:1 с «Локо»: «Мы победили, и это главное. Так должно быть всегда»

Защитник « Зенита » Игорь Дивеев оценил победу над « Локомотивом » (2:1) в 8-м туре РПЛ . «По матчу много говорить не хочется.

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