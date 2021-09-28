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Мужу неприятны мои прикосновения

Мужу неприятны мои прикосновения

Мне 36 лет. Замужем 17 лет. За это время у нас с мужем были периоды эмоционального отдаления и сближения.

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Vera Dobryagina
17 лет замужем. А раньше вашему мужу ваши прикосновения приятны были? Не вскакивал со словами - "я этого не люблю"? Ваши слова и поступки его не раздражали? И ваши подарки он принимал? Ну, по-моему, картина ясная - как женщина вы его больше не интересуете, и его ночёвки на работе( якобы) это подтверждают. Видимо, есть та, от прикосновений которой он взлетает под небеса))) Не решительный мужчина, боится чего-то, может, для него развод - потеря статуса или лишение материальных благ, мы же не знаем ваших обстоятельств...

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