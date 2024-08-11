Тренер сборной РФ по гимнастике Родионенко: Бах должен покинуть МОК сейчас

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост в марте 2025 года, заявив, что он должен уйти с позором уже, передает "Матч ТВ".