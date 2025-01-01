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Навязывают лишние пункты: за какие услуги в квитанции можно смело не платить – не обязаны

Навязывают лишние пункты: за какие услуги в квитанции можно смело не платить – не обязаны

Навязывают лишние пункты: за какие услуги в квитанции можно смело не платить – не обязаны Ольга БезродняяКвитанции за жилищно-коммунальные услуги — это неотъемлемая часть жизни большинства граждан.

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