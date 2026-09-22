«Барселона» вернется на «Монжуик» на первую половину сезона-2027/28. К январю 2028-го вместимость «Камп Ноу» поднимут до 95 000, к новому сезону – до 105 000

« Барселона » вновь покинет «Камп Ноу» в следующем сезоне. Казначей «блауграны» Ферран Оливе, выступая на ежегодном общем собрании членов клуба, сообщил, что команда Ханси Флика доиграет сезон на основной арене, а следующий начнет на « Олимпик Льюис Компанис » (также известном как «Монжуик»).