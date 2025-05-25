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Всё о женщинах

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  • Михаил Васильев
    Только крупные работодатели страхуют по ДМСН своих сотрудников + большие чиновники и депутаты, а они и так там очень ...Буцкая предложила...
  • наталья никифорова
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Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Дачникам рассказали о способах борьбы с популярными сорняками

Из сорняков самым опасным является борщевик, против него применяются все методы — прополка, перекапывание и рыхление почвы, обрезка соцветий, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

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