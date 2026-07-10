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Экологи потребовали приостановить проекты орбитальных дата-центров до экологической оценки

8 июля коалиция экологических организаций обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с требованием приостановить рассмотрение заявок на создание орбитальных дата-центров до проведения комплексной экологической оценки.

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